La Polonia alza la guardia Tusk | Blindiamo i confini E Mosca preme su Kharkiv

(Di domenica 19 maggio 2024) La Russia continua are nel Nord della provincia diper garantirsi la reazione di una "zona cuscinetto", mentre la, impaurita dall’aggressività dello storico avversario, rispolvera l’idea di una linea fortificata aicon Russia e Bielorussia. La scelta delladi voler blindare i, è stata annunciata dal primo ministro Donald. "Abbiamo deciso di investire 10 miliardi di zloty (circa 2,34 miliardi di euro) nella nostra sicurezza – ha detto – e soprattutto nella protezione del nostro confine orientale. Questo sistema di fortificazioni, che rafforza 400 chilometri di confine con la Russia e la Bielorussia, sarà un elemento di deterrenza". La tentazione di creare una linea Maginot per proteggere i...

Il presidente del Consiglio UE Charles Michel: "Dobbiamo aumentare la nostra prontezza nella difesa e mettere le economie sul piede di guerra per far fronte all'urgenza della minaccia".Continua a leggere

Il leader ucraino: "Se hai bisogno di 8mila colpi al giorno per difendere la linea del fronte ma ne hai solo 2mila, devi fare di meno; se non c'è il sostegno degli Stati Uniti, significa che non abbiamo difesa aerea, missili Patriot, disturbatori ...

