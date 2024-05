Eventi al Canale Lunense

(Di domenica 19 maggio 2024)per tutti organizzati dal Consorzio delin occasione della Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione promossa in tutta Italia dall’Anbi, l’associazione Nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue. Le iniziative si svolgeranno fino al 26 maggio, legate dal tema “L’acqua ci nutre e dà vita”. Si parte con le tradizionali aperture straordinarie della sede del Consorzio in via Paci 2 a Sarzana, il centro operativo per la preparazione degli interventi sulla sicurezza e gestione delle acque, nel cui spazio è presenta una centrale idroelettrica: info@.it o telefonare allo 0187 620145. Da lunedì 20 a sabato 26 maggio, dalle 9 alle 14, ’Sono l’esploratrice Luna, disegna il tuo capolavoro’, esposizione nella sede del ...

Sarzana (La Spezia) 9 marzo 2024 - La nuova rappresentante del consiglio regionale Barbara Ratti ha visita to la sede di via Paci a Sarzana del Consorzio di Irrigazione e Bonifica del Canale Lunense per approfondire la programmazione e gestione delle ...

Sarzana (La Spezia) 22 marzo 2024 - Per celebrare la Giornata Mondiale dell'Acqua la commissione per la Tutela dell'Ambiente Montano della sezione spezzina del Club Alpino Italiano ha programmato per domenica un evento speciale intitolato “La cura ...

Canale lunense a Roma per “Obiettivo Acqua”, premio per la menzione di Anbi Liguria - canale lunense a Roma per “Obiettivo Acqua”, premio per la menzione di Anbi Liguria - Il Consorzio canale lunense ed Anbi Liguria, rappresentati dal presidente Francesca Tonelli e dal direttore Corrado Cozzani, hanno partecipato a Roma a Palazzo Rospigliosi alla cerimonia finale della ...

Gli appuntamenti al Canale Lunense per la “Settimana della bonifica” - Gli appuntamenti al canale lunense per la “Settimana della bonifica” - Tutto pronto per il consueto evento annuale della Settimana Nazionale della bonifica e dell’irrigazione promosso da ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque ir ...

Gli studenti di quattro differenti nazioni a ’lezione’ lungo il Canale Lunense e il Magra - Gli studenti di quattro differenti nazioni a ’lezione’ lungo il canale lunense e il Magra - Scolaresche europee esplorano le bellezze naturali lungo il canale lunense grazie al progetto Erasmus 'Save the Planet'. Esperienza di unità e collaborazione oltre i confini nazionali.