Oggi è l’Overshoot Day italiano - necessarie 4 Italie per soddisfare tutti i consumi

(Di domenica 19 maggio 2024) Se il consumo globale corrispondesse a quello degli italiani, le risorse naturali del nostro pianeta sarebbero già esaurite19 maggio 2024, costringendoci a utilizzare quelle previste per il 2025. Questa data, nota come Overshoot Day, è stata stabilita dal Global Footprint Network, che ogni anno calcola la richiesta di risorse e servizi da parte di una determinata popolazione (in questo caso, quella italiana) e la confronta con l’offerta fornita dai loro ecosistemi. Secondo il Wwf, anche quest’anno l’Italia ha consumato più risorse naturali di quante ne siano state prodotte, andando incontro a un deficit ecologico. In altre parole, stiamo spendendo più di quanto possediamo e rilasciando in atmosfera più CO2 di quanto gli ecosistemi possano assorbire. Perannuali degli italiani, ...

Giro d'Italia, Ganna batte Pogacar e si prende la crono di Desenzano sul Garda - Giro d'Italia, Ganna batte Pogacar e si prende la crono di Desenzano sul Garda - Il campione italiano contro il tempo ha distanziato di ventinove secondi la maglia rosa che ha incrementato ulteriormente il distacco in classifica ge ...

Nordio, Forti in Italia giorno di gioia per l'Italia - Nordio, Forti in Italia giorno di gioia per l'Italia - "È un giorno di gioia e di soddisfazione per l'intero Paese: il rientro in Italia di Chico Forti - atteso da anni - è innanzitutto un successo della presidente Giorgia Meloni e uno straordinario tragu ...

Giro d'Italia: 14ma tappa, Ganna vince la cronometro, Pogacar resta in rosa - Giro d'Italia: 14ma tappa, Ganna vince la cronometro, Pogacar resta in rosa - Nel 1940 il Belgio si arrese ai tedeschi. Nel 1977 a Ginevra venne firmata la Convenzione per vietare le tecniche belliche di modificazione delle piogge, come ...