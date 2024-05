Piancastagnaio | incontro pubblico sul teleriscaldamento geotermico e le sue molteplici applicazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) In attesa del via dei lavori di realizzazione degli ultimi lotti di installazione del, lavori già assegnati a quattro ditte vincitrici della gara europea indetta dal Comune per lavori che dovranno obbligatoriamente concludersi nel 2026 secondo le normative sull’uso dei fondi Pnrr, l’amministrazione ha organizzato uncon la popolazione per discutere del tema sull’allestimento dei cantieri (quattro ditte che opereranno nelle aree del paese e nel centro storico) e sugli inevitabili disagi che si potranno avere durante i lavori di messa in opera della rete di allaccio geotermica. Unche ha avuto come tema principale l’uso plurimo dei fluidi derivanti dalle estrazioni endogene che possono essere usate in molte ...