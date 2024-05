La grande vasca antincendio Ora barriere sul rio Magno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) BUTI Taglio del nastro per il nuovo invasoche il Comune di Buti ha realizzato nell’area protetta del Pino Laricio al Molino del Rotone, sul versante del Monte Serra che si affaccia sul padule di Bientina. Presenti la sindaca Arianna Buti, il consigliere comunale delegato alla protezione civile Luca Corsi e la presidente del Gruppo volontariEleonora Filippi. Sono loro che hanno tagliato il nastro tricolore di questa importantissima infrastruttura che sarà fondamentale, in caso di incendi, per il rifornimento degli elicotteri dell’regionale. E’ unapiscina rotonda di 12,70 metri di diametro e 2 metri e trentacinque di altezza e può contenere "un volume utile di acqua di 291 metri cubi". L’invaso è circondato da una corolla verde costituita da piante di Corbezzolo per mitigare ...