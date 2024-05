La denuncia | Carabiniera bullizzata dal comandante

(Di domenica 19 maggio 2024) Dopo aver afferrato la penna, invece di firmare l’atto, avrebbe scritto direttamente sulla fronte della. "Visto, il capitano...". Dopo di che è stata scattata una foto al volto della donna e l’immagine si è diffusa nelle chat dei colleghi. Un altro episodio delicato travolge l’Arma dei carabinieri di Modena, dopo l’inchiesta partita qualche tempo fa nei confronti di alcuni militari ripresi in un video mentre picchiavano un arrestato. Questa volta al centro della vicenda, avvenuta a inizio della scorsa settimana c’è unin servizio in provincia di Modena, che si sarebbe reso responsabile di un gesto di bullismo e prevaricazione nei confronti di una giovane. La procura militare, informata nell’immediatezza dall’Arma, avrebbe già disposto gli approfondimenti investigativi per comprendere circostanze e ...

