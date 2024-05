Carote e finocchi Il miglior cocktail per la salute

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Il termine inare deriva dall’abitudine degli Osti di un tempo di servire (gratis) agli avventori della locanda grandi quantità di(sia cotti che crudi) semplicemente perché il sapore intenso di questi ortaggi camuffava fortemente il vino diventato un po’ aceto. Ignoravano comunque questi osti malandrini dell’immenso favore che facevano ai loro ospiti servendoa iosa; questo umile ortaggio, infatti, è considerato, al pari dei broccoli, lae arma nutrizionale contro i tumori. Non solo: essendo ricchissimo di fibre e assolutamente gradevole anche crudo (a differenza dei carciofi) può essere mangiato a iosa avanti i pasti per saziarsi, cosa utile soprattutto nei soggetti che che hanno iniziato un cammino dietologico di dimagrimento. Ilmodo per mangiarli crudi è ...