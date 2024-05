Il posticipo alle 18 C’è la Lazio per l’ultima a San Siro - poi la festa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) L’Inter (intesa come squadra) cerca di non farsi distrarre dvicende societarie e vuol congedarsi nel migliore dei modi dai suoi tifosi.18 c’è laa San(ennesimo “sold out“, attesi in 75mila), solo l’inizio di una lungache si protrarrà sino a notte fonda all’interno della Scala del Calcio. Ieri vigilia molto “soft“ per i campioni d’Italia:namento mattutino per i campioni d’Italia e dopo la seduta tutti liberi, visto che Simone Inzaghi non ha fissato il ritiro pre-partita né ha rilasciato interviste. Contro i biancocelesti in campo i titolarissimi, dopo le ultime due partite in cui si era dato parecchio spazioseconde linee. Oggi in campo dal primo minuto Calhanoglu, Mkhitaryan e Lautaro (nella foto). Acerbi e De Vrij si ...