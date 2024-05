Il furto impossibile nel Duomo Un ragazzo volle impadronirsi della Corona Ferrea ma venne tradito dalle scarpe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Nel 1805, in occasionesua inzione a Re d’Italia, Napoleone aveva provato a sottrarre laaldi Monza e a farsela portare in Francia ("Dio me l’ha data, guai a chi la tocca" la frase pronunciata ina Milano cingendola). Non gli sarebbe andata bene. I Monzesi, che avevano vegliato giorno e notte sul gioiellocittà, erano riusciti a vanificare il piano. Ma Napoleone non è stato l’unico a tentare di rubare lacon all’interno un chiodoCroce di Gesù, almeno secondo la tradizione cattolica una reliquia di valore inestimabile, utilizzata per inre imperatori e sovrani fino ai Savoia. Un altro caso dai risvolti grotteschi e sicuramente meno leggendario andò ...