Leclerc deluso dalla qualifica - ma ottimista per la gara | Voglio vincere

(Di domenica 19 maggio 2024) La super Ferrari delle libere è solo un’illusione. Eprova a pensare positivo: "andare domani (oggi, ndr) con l’obiettivo di".il monegasco della Ferrari per la sua seconda fila, sperava nella pole "perché in Fp1 e Fp2 siamo andati forte, anche se non contano niente e alla fine è sempre difficile leggere bene la performance di tutti perché abbiamo tutti dei livelli di benzina diversi". Quanto alle, ha spiegato che non è andato via il feeling, "ma la performance e non ce n’era di più. Il giro è stato abbastanza buono, però non ce n’era di più. Peccato, soprattutto qua in Italia, ma domani (oggi) è la, domani credo che ci siano un pò di chance di pioggia, dobbiamo essere sul lato giusto". "Avrei preferito essere davanti agli altri per un ...

Sakhir, 1 marzo 2024 – Max Verstappen in pole position nel Gp del Bahrain , che domani 2 marzo apre il Mondiale 2024 di Formula 1, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc . Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica, ha ...

Se il buongiorno si vede dal mattino (o dalla serata di Sakhir), allora per la Ferrari non è stato un grande risveglio. Le sensazioni dopo i test di fine febbraio parevano diverse, specie dopo il passo-gara fatto vedere da Sainz nella seconda ...

Carlos Sainz conclude le qualifiche del Gran Premio di Cina in settima posizione. Lo spagnolo analizza la sessione ai microfoni di Sky Sport, partendo dal suo incidente in Q2: “Il mio testacoda è derivato da un errore molto semplice del pilota. Ho ...

