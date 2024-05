(Di domenica 19 maggio 2024)Burchiella è nato il 17 maggio di 100fa e ieri l’intera comunità di San Casciano dei Bagni si è stretta attorno a lui. Il figlio Silvano ha organizzato una festa indurante la quale la sindaca Carletti ha consegnato una targa ad. Nato nel vicino borgo di Trevinano, ha trascorso l’infanzia in campagna fino a quando, nel 1943 è stato chiamato a svolgere il servizio militare. Fu fatto prigioniero a Pola e deportato in un campo di concentramento in Germania dove rimase per oltre due. Di ritorno, colpito dalla malaria e denutrito, fu portato all’ospedale del Celio a Roma e guarì dopo qualche mese. Si trasferì poi con la famiglia a San Casciano dove si è sposato con Marietta con la quale ha vissuto un grande amore durato oltre cinquanta. Il prefetto ...

Che Jonathan Milan sia uno dei migliori velocisti al mondo non è assolutamente in dubbio. Lo dicono i numeri, lo dicono le prestazioni, lo dicono anche i rivali del corridore della Lidl-Trek che oggi ha chiuso in piazza d’onore in quel di Napoli la ...

Alduino festeggia i cento anni in piazza con tutto il paese - Alduino festeggia i cento anni in piazza con tutto il paese - Alduino Burchiella, reduce dai campi di concentramento nazisti, ha compiuto 100 anni a San Casciano dei Bagni. La comunità lo ha omaggiato per la sua straordinaria vita segnata da amore, resilienza e ...

Piazza della Loggia, la strage 50 anni fa: «Ha insegnato al nostro Paese le fatiche della democrazia» - piazza della Loggia, la strage 50 anni fa: «Ha insegnato al nostro Paese le fatiche della democrazia» - Quarantatre anni sono trascorsi e ancora non è stata fatta piena luce su piazza della Loggia. Se Carlo Maria Maggi, terrorista di Ordine nuovo e già militante del Movimento Sociale Italiano, e ...

L'imprenditore Claudio Massi: «Aspettavo il sabato per le vasche in piazza» - L'imprenditore Claudio Massi: «Aspettavo il sabato per le vasche in piazza» - Una giovinezza trascorsa in viaggio quella di Claudio Massi, che ha passato buona parte della sua adolescenza lontano da Ascoli, agognando l’arrivo del weekend per ritornare a casa.