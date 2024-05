Dove vedere in tv Zverev-Jarry - orario finale ATP Roma 2024 | programm - cana -e, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Gli Internazionali d’Italia più particolari degli ultimi lustri sono giunti alla. La giocheranno Alexandere Nicolas. Al Foro Italico di, lasciando per un momento da parte i vari dettagli tecnici del match, ce ne sono alcuni statistici che possono essere di particolare interesse. In particolare,già ora è il quinto giocatore per numero di finali 1000 raggiunte sul rosso (di più solo Nadal, Djokovic, Federer e Muster). Solo in due hanno atteso di più per rigiocare la: Agassi (1989-2002) e Federer (2006-2013). Per lui l’attesa è durata sei anni. Di contro,è il terzo cileno innella Capitale, dopo Marcelo Rios (1997 e 1998) e Fernando Gonzalez (2007). Siccome Rios nel 1998 vinse ...