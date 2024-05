Nidi fondamentali - arrivate 154 domande Approvata la graduatoria provvisoria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Asilo nido sempre più indispensabile. Sono 54 le famiglie che aspettano novità quanto all’accesso ai servizi del nido di Limite sull’Arno, per il quale il Comune ha appena approvato la. Ora, è il tempo delle osservazioni. Quindi verrà stilata ladefinitiva. Bene precisare: non è la lista d’attesa è laappunto. Però già rivela la pressione sulle strutture. Questo tipo di servizi è sempre più essenziale per le famiglie dove ormai è necessario che entrambi i coniugi lavorano. Ad oggi però sono abbastanza numerose le richieste che il Comune fa alle famiglie stesse di integrazione di documenti, ecco il punto. Dunque: sono 38 lepresentate da famiglie residenti. Per 8 di queste, l’ente ha richiesto documentazione ...