Il ministro del gabinetto di guerra israeliano Beny Gantz ha lanciato un ultimatum pubblico al premier Benyamin Netanyahu dichiarando che il suo partito lascerà il governo se il gabinetto non approverà una strategia per la guerra a Gaza entro l'8 ...

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu , deve mettere in chiaro una volta per tutte la sua strategia per Gaza , dopoguerra compresa. Altrimenti rischia serie conseguenze politiche. È il senso del l’ultimatum al premier lanciato questa sera ...

Gantz sfida Netanyahu: "Piano su Gaza o lascio". Il premier: vuoi la sconfitta - gantz sfida netanyahu: "Piano su Gaza o lascio". Il premier: vuoi la sconfitta - La replica: così sopravviverà Hamas. Dopo il ministro della difesa Yoav Gallant, anche Benny gantz si è dissociato dalla gestione della guerra imposta da Benjamin netanyahu. In un discorso alla ...

Netanyahu «Ultimatum di Gantz a me invece che ad Hamas» - netanyahu «Ultimatum di gantz a me invece che ad Hamas» - È l'ultimatum del ministro del Gabinetto di guerra Beny gantz che, rivolto al premier Benyamin netanyahu ha aggiunto: «Devi scegliere, se non sceglierai usciremo dal governo». Almeno tre civili ...

Ultimatum di Gantz a Netanyahu: un piano per Gaza o l'uscita dal governo - Ultimatum di gantz a netanyahu: un piano per Gaza o l'uscita dal governo - Il ministro del Gabinetto di guerra israeliano, Benny gantz, terrà un discorso stasera alle 20.30 ora locale (le 19.30 in Italia), in cui «darà un ultimatum… Leggi ...