Piazza della Loggia - la strage 50 anni fa | Ha insegnato al nostro Paese le fatiche della democrazia

Che Jonathan Milan sia uno dei migliori velocisti al mondo non è assolutamente in dubbio. Lo dicono i numeri, lo dicono le prestazioni, lo dicono anche i rivali del corridore della Lidl-Trek che oggi ha chiuso in piazza d’onore in quel di Napoli la ...

L'imprenditore Claudio Massi: «Aspettavo il sabato per le vasche in piazza» - L'imprenditore Claudio Massi: «Aspettavo il sabato per le vasche in piazza» - Una giovinezza trascorsa in viaggio quella di Claudio Massi, che ha passato buona parte della sua adolescenza lontano da Ascoli, agognando l’arrivo del weekend per ritornare a casa.

Parolo analizza i PRO e CONTRO di Fonseca al Milan: «È un nome che non scalda la piazza, non so se potrebbe vincere un trofeo» - Parolo analizza i PRO e CONTRO di Fonseca al Milan: «È un nome che non scalda la piazza, non so se potrebbe vincere un trofeo» - Marco Parolo ha parlato a DAZN nel post-partita di Torino Milan: tutte le dichiarazioni dopo il match Marco Parolo ha parlato a DAZN nel post-partita di Torino Milan. PAROLE – «Il pro è la continuità ...

Firenze, in piazza i lavoratori della Ex Gkn - Firenze, in piazza i lavoratori della Ex Gkn - Sono tornati in piazza i lavoratori della Ex Gkn di Campi Bisenzio, azienda produttrice di componenti per auto. Tre anni fa l'azienda licenziò i dipendenti via mail. Successivamente il tribunale del l ...