Tensione negli atenei I pro Gaza contestano la ministra Bernini

(Di domenica 19 maggio 2024) Il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria, è stata contestata ieri pomeriggio a Pisa da una trentina di studenti pro Palestina che le ha impedito di svolgere un’iniziativa elettorale programmata in un bar del centro dove avrebbe dovuto incontrare i militanti azzurri. Gli studenti hanno raggiunto il luogo prima dell’arrivo del ministro collocandosi tra l’ingresso e il dehor, strappando anche una bandiera di Forza Italia e impedendo a molti di entrare nel bar. Il ministro, per alcuni minuti, ha sostato sulla soglia del bar, protetta da un cordone di poliziotti, ad ascoltare in silenzio gli slogan dei manifestanti rivolti a lei e al governo. "Dal 7 ottobre – ha detto poi ai giornalisti – il governo ha scelto di garantire a tutti la libertà di espressione senza rafforzare i presidi di sicurezza, eppure questa nostra disponibilità al dialogo non è ...