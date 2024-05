Improvvisa fuga di gas Lavori in via Pendola

(Di domenica 19 maggio 2024)urgenti perdi gas in via Tommaso. L’allarme è stato dato ieri mattina da alcuni contradaioli della Tartuca, tra i quali lo stesso priore Simone Ciotti, preoccupati dal forte odore di gas che si respirava un po’ in tutta la zona. Per questo è partita subito la telefonata alla Polizia municipale: gli agenti del comandante Alfredo Zanchi hanno provveduto a contattare immediatamente Centria, la società di Estra Spa che si occupa del vettoriamento di gas naturale, della distribuzione e della vendita di Gpl. I tecnici sono arrivati velocemente in via, riuscendo a individuare subito il punto preciso della perdita di gas. Per questo si sono messi subito al lavoro mentre la Municipale provvedeva a istituire il divieto di transito e sosta dal civico 18 al civico 24. L’accesso a via ...

Intervento urgente per una fuga di gas in via Pendola - Intervento urgente per una fuga di gas in via pendola - SIENA. Sono in corso lavori urgenti per una fuga di gas in via Tommaso pendola. Gli operai di Centria sono tuttora al lavoro per risolvere il problema. Sono istituiti il divieto di transito e di sosta ...

Fuga di gas nel centro di Siena - fuga di gas nel centro di Siena - Lavori urgenti per fuga di gas avvenuta in via Tommaso pendola a Siena nel pomeriggio di oggi, sabato 18 maggio. Gli operai di Centria sono al lavoro per la messa in sicurezza dell’area. Il Comune di ...

Steve Buscemi aggredito da uno sconosciuto a New York - Steve Buscemi aggredito da uno sconosciuto a New York - La star di Boardwalk Empire è stata colpita in pieno giorno mentre stava passeggiando a Manhattan. Il suo aggressore, che non è stato ancora identificato, è scappato ed è ancora in fuga Mercoledì 8 ma ...