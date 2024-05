Birdwatching all’Oasi della Lipu

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Torna l’attività diper osservare gli uccelli che in primavera soggiornano nel nostro territorio. L’Oasidi Arcola fa parteZona speciale di conservazione del Parco Montemarcello Magra Vara, caratterizzata da habitat e specie legate agli ambienti fluviali e umidi, contesto ormai unico in Liguria, che rappresenta la situazione ideale per numerose specie ornitiche che nidificano in questo territorio. L’appuntamento è per il 25 maggio e il percorso interesserà l’Oasi“Davide Barcellone” ad Arcola. L’attività è in programma dalle 18 alle 19.30. L’organizzazione è a cura di Pamela O’Shaughnessy, responsabilestessa Oasied operatore del Centro di educazione ambientale. Per partecipare è necessario essere dotati di adeguata attrezzatura per ...