Cozzani contro la Soprintendenza | Li denuncio in Procura - hanno rotto

(Di domenica 19 maggio 2024) "Noi dobbiamo garantirgli che la piscina in qualunque modo la facciano, capito?". Sono le parole pronunciate da Matteocon l’architetto del Comune che seguiva la pratica della riqualificazione della ex cava Carlo Alberto, dopo l’avvio del procedimento il 14 aprile 2021. L’allora sindaco di Porto Venere si era impegnato affinché venisse rilasciato il parere positivo dellaper le piscine in area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, seguendo personalmente l’iter. Le conversazioni intercettate dalla guardia di finanza, testimoniano sia le divergenze tra Comune esia il costante intervento del sindaco. L’architetto informache secondo la"la forma della piscina fatta così a laghetto ci sta meno bene di quanto ci stava quella di ...