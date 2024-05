Un incontro speciale L’abbraccio del Papa a Israele e Palestina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) È un Arena di Verona carica di emozione quella in cui ieri, due uomini, due "imprenditori" come si definiscono loro, un israeliano e un palestinese, scaraventati entrambi loro malgrado nella tragedia della guerra, come fratelli a un certo punto si tengono per mano, professano davanti aFrancesco la volontà reciproca di superare muri e steccati interiori, gridano la loro sete di pace e infine corronoal Pontefice per stringersi tutti e tre in un abbraccio che diventa subito iconico. Maoz Inon è un israeliano cui Hamas ha ammazzato brutalmente entrambi i genitori nel progrom del 7 ottobre. Aziz Sarah è un palestinese al quale l’Idf, l’esercito israeliano ha ucciso il fratello. L’immaginario collettivo, sempre più influenzato dalla retorica bellicista, li vorrebbe nemici, magari l’un contro l’altro armati, assetati di vendetta. Maoz e ...