Sequestrate le Fiat Topolino | Hanno il marchio italiano Ma sono made in Marocco

(Di domenica 19 maggio 2024) L’Agenzia delle Dogane di Livorno ha sequestrato al porto di Livorno, coadiuvata dalla Guardia di Finanza, 119e 15Dolcevita di Stellantis, (quadricicli elettrici che si posguidare con il patentino anche i 14enni), perché riportavano adesivi con la bandiera italiana. L’Agenzia delle Dogane e le Fiamme Gialle (il loro operato è stato coordinato dalla Procura della Repubblica di Livorno)contestato a Stellantis "la fallace indicazione sull’origine del prodotto" fabbricato in, perciò non commercializzabile comein Italy. Le minicararrivate a bordo di una nave mercantile proprio dal. "Per risolvere ogni questione è stato deciso di intervenire sui ...

