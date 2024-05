Conducente rifiuta test tossicologici | denunciato e patente ritirata

(Di domenica 19 maggio 2024) Ancora undi un veicolodai carabinieri della compagnia di San Miniato perché si èto di sottoporsi ai. L’uomo è stato fermato a un posto di controllo. I carabinieri hanno richiesto di sottoporsi ad accertamenti – per verificare eventuale assunzione di sostanze d’abuso – ma la persona a si èta. I militari, pertanto, come previsto dalla normativa vigente, hanno proceduto con la denuncia all’autorità giudiziaria, provvedendo al conuale ritiro dellae al sequestro amministrativo dell’autovettura per la successiva confisca.

Incidente nella notte a Palazzolo sull’Oglio , in provincia di Brescia. un’auto mobile con a bordo cinque ragazzi , il più grande di 19 anni e altri quattro di 17 anni, tra cui una ragazza, si è ribaltata in via Pontoglio intorno alle due della notte ...

Auto piomba su tre vetture in sosta a Cagliari: la polizia chiede l'alcol test - Auto piomba su tre vetture in sosta a Cagliari: la polizia chiede l'alcol test - La macchina si è ribaltata. La polizia municipale di Cagliari sta definendo la dinamica e ha fatto richiesta per il conducente - ricoverato al Brotzu in codice rosso - dell'alcol test.

Peugeot e-2008: pro e contro nel test dell’alce - Peugeot e-2008: pro e contro nel test dell’alce - La Peugeot e-2008 MY 2024 torna tra i coni del test dell’alce: ecco come va quando si prova a metterla in crisi di fronte a un ostacolo ...

Taranto, 2 test di gravidanza fatti alla dodicenne dopo l’ennesimo abuso - Taranto, 2 test di gravidanza fatti alla dodicenne dopo l’ennesimo abuso - TARANTO - È stata costretta a sottoporsi per due volte a un test di gravidanza la 12enne vittima di violenza sessuale compiuta dal 46enne farmacista tarantino finito nei giorni scorsi agli arresti dom ...