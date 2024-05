Un sindacalista nel consiglio degli enti parco della Toscana

(Di domenica 19 maggio 2024) Cgil e Filleasoddisfatti per la presenza di unneldirettivoregionali. "Accogliamo con favore la decisione delregionale– scrivono Rossano Rossi (segretario generale Cgil) e Alessia Gambassi (segretaria generale Fillea) –su propostagiunta, di integrare con un rappresentante dei sindacati. Ci dispiace che FdI e Lega non siano stati favorevoli alla proposta, non volendo dar voce all’interno, proprio ai lavoratori, tramite un loro rappresentante. Nel caso specifico dell’enteche insiste nelle aree ...

In Francia, un'associazione ha fatto ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la restituzione della Gioconda ai quattordici presunti discendenti di Leonardo Da Vinci, che vivono in Toscana

La carica degli ex Gkn. Più di tremila sfilano in corteo. Tende davanti alla Regione: "La Toscana discuta la legge" - Il serpentone è partito dal cantiere di via Mariti puntando la sede amministrativa in via di Novoli. Dopo alcune scaramucce con i poliziotti, in una cinquantina si sono accampati sotto gli uffici.

Parco della Maremma: visita gratuita all'abbazia di San Rabano e alla torre di Collelungo - Visita gratuita alla torre di Collelungo e all'abbazia di San Rabano nel parco della Maremma, in provincia di Grosseto ...