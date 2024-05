Carbè - la sfida civica | Quante inefficienze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Nunziata, Futuro Poliziano. Tenete molto a distinguervi da tutte le forze politiche: non temete che questo possa rendervi poco riconoscibili dagli elettori? "Crediamo che sia un valore aggiunto. Vogliano fare una gestione pubblica competente e trasparente. I nostri avversari, consapevoli di ciò, hanno tentato di copiarci, a iniziare dal ’civismo’ di Pizzinelli durante le primarie, per arrivare al centrodestra che ha aggiunto al proprio nome ’e Indipendenti’. Ma o siamo liberi dai partiti o siamo legati, non c’è una terza via!". L’addebito principale che fate alle amministrazioni è l’immobilismo: in quali azione si concretizzerebbe, appena vinte le elezioni, il vostro dinamismo? "Usciremo dalle stanze del potere per andare a confrontarci con le persone. La prima cosa che ci hanno detto i cittadini è che erano stupiti, perché per anni mai hanno visto qualcuno ...