Movimento lento e sostenibile La grande risorsa dei ‘cammini’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) I percorsi del turismo, quello rispettoso e che accompagna a scoprire le bellezze naturali del territorio, non ha confini. L’iniziativa della Pro Loco di Ripafratta, in provincia di Pisa, ha lanciato un’interessante occasione che – sempre nello spirito della conoscenza del territorio e delle sue risorse – va a interessare gli stimoli per il versante lucchese. La conferenza ha avuto per titolo “Crocevia di cammini, il confine pisano-lucchese tra itinerari e cammini, beni storici, turismoe volontariato culturale” ed si è tenuta a Villa Roncioni, di Pugnano. Al di là dell’iniziativa, senz’altro meritevole, è importante ricordare quanto la “fusione” tra i territori – quello pisano e quello lucchese, capannorese in particolare – veda la condivisione di un’area montana e collinare rappresentata dal Monte Pisano, che separa ...