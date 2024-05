Tuffo nelle tante feste di primavera La Palombella fa aprire il sipario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Via alle grandidellaorvietana, a partire dalladi questa mattina. Per la Festa della Pentecoste stamani in piazza Duomo ci sarà una rappresentanza di trombe e tamburi. Venerdì 24 maggio tornerà la cena medievale in piazza Monaldeschi, con la seconda edizione de “Il Medioevo a tavola“, con pietanze dell’epoca. In anteprima, sabato 25 maggio alle 17 al museo Emilio Greco, sarà presentato un nuovo costume da dama realizzato dalla Scuola di scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano su uno dei bozzetti già presentati a novembre 2021 al teatro del Carmine. Non si tratta dell’unica novità. In virtù del protocollo d’intesa sottoscritto dall’associazione Lea Pacini con il liceo artistico Livio Orazio Valentini di Orvieto, a partire dai disegni realizzati dagli studenti, sono stati realizzati, da ...