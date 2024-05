Un reato odioso e diffuso Più della metà degli anziani ha subìto tentativi di truffa

(Di domenica 19 maggio 2024) Truffe agli, torna il progetto che monitora questo tipo di reati e aiuta le vittime a difendersi. Si chiama "Over to Over", è il progetto promosso da Comune e Prefettura, realizzato da Coeso in collaborazione con le Forze dell’ordine e Asl, e infine attuato dalla società Simurg Ricerche. In questo periodo si stanno raccogliendo i dati e oltre alla raccolta delle informazioni relative alle truffe agliavvenute nel Grossetano sarà possibile, da domani al 3 giugno, usufruire dell’info point itinerante che per quattro volte sarà a disposizionecittadinanza con materiali illustrativi e consigli. Lunedì, dalle 8 alle 11, sarà possibile ricevere informazioni al Distretto di via Roma, mentre giovedì e giovedì 30, dalle 8.30 alle 11.30, l’info point sarà al mercato di Grosseto. Lunedì 3 giugno, per l’ultimo appuntamento, ...

Quali sono i vissuti degli anziani della Lunigiana? Da circa un anno alcuni esperti stanno raccogliendo dati che poi verranno elaborati e divulgati. Il progetto si chiama ‘Incontrare il desiderio degli anziani ’ e ha preso il via lo scorso anno, in ...

Studenti campioni di tecnologia. Ecco il braccio elettromeccanico - Studenti campioni di tecnologia. Ecco il braccio elettromeccanico - I ragazzi dell’Isis "Enrico Fermi" protagonisti ancora una volta di un progetto all’avanguardia che conferma ... a migliorare il livello di assistenza quotidiana delle persone anziane o invalide".

