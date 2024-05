LIVE F1 - GP Imola 2024 in DIRETTA | la Ferrari va alla caccia del podio

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenutitestuale del Gran Premio di, settima tappa del Mondialedi Formula 1. All’autodromo Enzo e Dinosi accendono i motori per una gara che si preannuncia spettacolare, con diversi piloti racchiusi in pochi secondi. Dprima posizione scatterà il solito Max Verstappen, che ieri ha dato l’ennesima dimostrazione del suo talento. L’olandese è stato autore di un qualifica da fuoriclasse, in cui ha fatto la differenza con il proprio compagno di scuderia, undicesimo, e con i rivali per la pole. Accanto al campione del mondo scatterà Oscar Piastri, il quale ha chiuso le qualifiche a meno di un decimo di distanza. ...

