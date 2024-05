Zverev-Jarry oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 19 maggio 2024) Alexanderse la vedrà contro Nicolasnella finale maschile degli, torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Il tedesco, terza testa di serie, è il maggiore indiziato per sollevare al cielo il trofeo secondo le quote dei bookmakers, lui che ha già trionfato su questo palcoscenico nell’edizione del 2017. Davanti a lui c’è il bombardiere cileno, ventunesima forza del seeding, che mai in carriera si era spinto così avanti in un appuntamento così importante del circuito maggiore. Quest’ultimo, tuttavia, ha giocato quasi tre ore sia nei quarti sia in semifinale per avere la meglio rispettivamente sul greco Stefanos Tsitsipas e sull’americano Tommy Paul. Da vedere, dunque, quanta energia gli sarà rimasta per riuscire a fare partita alla pari contro ...