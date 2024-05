La droga - l’alco - il fumo Un videogioco li batterà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Un progetto sulla prevenzione porta alcuni studenti dell’Erasmo a Bruxelles. Il dirigente scolastico dell’Erasmo, Rosaria Lucia Pulia - in linea con le direttive del Miur e in tutela al diritto della salute e per sensibilizzare gli studenti sui temi della prevenzione e promuovere corretti stili di vita - ha accolto nella scuola un progetto triennale promosso dalla Lilt, Lega italiana lotta ai tumori, sui temi della prevenzione, analisi delle dipendenze e dei corretti stili di vita. Quest’anno la scuola superiore bollatese ha risposto con entusiasmo, coinvolgendo 32 classi e oltre 600 studenti. In particolare, la classe 5a ad indirizzo informatico e telecomunicazioni ha preso parte al progetto "Game On Erasmus +", un innovativo servizio di rete realizzato in collaborazione con la Liga portuguesa contra o cancro e la Lilt Milano Monza e Brianza, con il sostegno finanziario di ...