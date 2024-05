Humanity 1 | 70 migranti pronti allo sbarco Fra di loro due bambini di quattro e sei mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Sono settanta iche lunedì alle 8 scenderanno dall’1, la nave della ong tedesca Sonche in queste ore si sta dirigendo verso il porto di Marina di Carrara. La nave trasporta persone salvate nelle acque del Mediterraneo meridionale, tra cui duedi 4 e 6 sei, una bambina di due anni e una donna incinta. Molti dihanno detto di aver subito torture, mentre altri lamentano problemi respiratori a causa del lungo viaggio in mare. I settantasono stati salvati nel corso di due distinte operazioni, la prima nel pomeriggio di giovedì con il salvataggio di 28 persone a bordo di un’imbarcazione in pericolo, la seconda ieri di 42 persone a bordo di un gommone sovraffollato a circa 150 metri dalla costa libica in acque ...