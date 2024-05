Biasin | Inter passata dall’anonimato ai successi Un miracolo!

(Di domenica 19 maggio 2024) Fabrizioci ha tenuto a dire la sua sulla situazione di Steven Zhang ed Oaktree intorno all’. Il giornalista su X non dimentica il miglioramento. MIGLIORIE – Il club nerazzurro oggi è tra i più prestigiosi al mondo. Il punto di partenza nel 2018 non era dei migliori. L’non si qualificava in Champions League dal 2012, mancava nell’Europa che conta da sei anni e non vinceva un trofeo dal 2011. Con Steven Zhang i trionfi sono arrivati, anche le migliorie. Il presidente sta per lasciare probabilmente, Fabrizioci tiene a ribadire un concetto: «Ci sono le cose normali e i miracoli. Che un creditore pretenda il suo grano è la cosa più normale del mondo. Che in questi anni l’siaaiè un ...

Esonero Allegri, Biasin: "Una domanda..." - Esonero Allegri, biasin: "Una domanda..." - Pensate che #Inzaghi con la rosa della Juve avrebbe vinto lo scudetto' (Gazza). Forse no. Ma, domanda: Allegri con la rosa dell’inter avrebbe fatto il calcio di Inzaghi". Così il giornalista di ...

Le strade di un ex Monza e dell'Inter si dividono.. - Le strade di un ex Monza e dell'inter si dividono.. - Un ex calciatore del Monza lascia l'inter, dopo anni di militanza. Parliamo di Gian Paolo Manighetti, in Brianza nel biennio 1992-94 con 61 presenze e 1 gol in Serie B.

Biasin: "De Laurentiis ha commesso un peccato mortale. L'Inter non farà la fine del Napoli" - biasin: "De Laurentiis ha commesso un peccato mortale. L'inter non farà la fine del Napoli" - Il crollo del Napoli nell'anno successivo allo Scudetto non preoccupa i tifosi dell'inter: la riflessione di Fabrizio biasin.