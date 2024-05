L’opera lirica sul maxischermo La Tosca di Puccini si fa in quattro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Non poteva che puntare sue sullail tradizionale appuntamento cinematografico del Maggio Musicale Fiorentino, la rassegna ’Film Opera’, in programma al cinema La Compagnia di Firenze da domani al 28 giugno, curata dal critico Gabriele Rizza. Il titoloano è raccontato sul grande schermo della Compagnia intappe. La prima è la ’’, di Benoit Jacquot (2001), in programma oggi alle 16,30, opera che si avvale delle performance canore di grandi cantanti lirici, tra cui Ruggero Raimondi, Angela Gheorghiu, Roberto Alagna, caratterizzandosi per il suo impianto sperimentale, con una alternanza ’interno/esterno’ ricca di fascino evocativo e potere attrattivo. Sarà poi la volta di ’Avanti a lui tremava tutta Roma’, di Carmine Gallone (1946), in cartellone il 27 maggio (ore ...