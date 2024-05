Parola fine sul nuovo Porta Elisa E adesso si ripiega su un piano B

(Di domenica 19 maggio 2024) Lo splendido plastico, mostrato per la prima volta nel giugno del 2021 in San Francesco, può essere riposto in uno scantinato, accanto ai tanti progetti di dare vita ad unstadio che nel corso dei decenni sono puntualmente naufragati. Ora è ufficiale: il progetto di unpresentato negli scorsi anni al Comune di Lucca con la formula del project financing da un consorzio di imprese guidato da Aurora Immobiliare è definitivamente sepolto. Lal’ha pronunciata l’amministrazione comunale che nelle scorse settimane si era vista costretta a far rilevare al consorzio che larga parte delle prescrizioni (e dei documenti) che dovevano essere presentati con il progetto definitivo non erano allegati e che dunque, a quel punto, veniva meno l’interesse pubblico ...

Si sa, con l’estate alle porte si tende sempre a scegliere smalti sì pastello, ma opachi. Ma da poco sta emergendo un nuovo trend per le unghie . Conosciuta come “ glass slipper manicure” vista dal manicurista delle celebrità Tom Bachik, è l’ultima ...

Un matrimonio riuscito: al MedRadioFest la musica classica incontra il nuovo tango di Piazzolla - Un matrimonio riuscito: al MedRadioFest la musica classica incontra il nuovo tango di Piazzolla - Il concerto è nato da un’idea del Maestro Filippo Arlia, giovane direttore d’orchestra, pianista e docente, tra i più brillanti della sua generazione ...

Guerra in Ucraina, Kiev: via alla nuova leva a 25 anni. Un caso l'invito di Macron a Mosca - Guerra in Ucraina, Kiev: via alla nuova leva a 25 anni. Un caso l'invito di Macron a Mosca - I ragazzi in fuga dall’arruolamento sono molti. E intanto la Francia invita i russi alle celebrazioni del D-Day DAL NOSTRO INVIATO KIEV — «Sii coraggioso come l’Ucraina!». È una parola. Di sabato pome ...

Olbia, il mercato contadino del Community Hub: la parola ai produttori - Olbia, il mercato contadino del Community Hub: la parola ai produttori - Olbia. nuovo appuntamento con il Mercato Contadino presso il Community Hub di Olbia in via Perugia 3 nella mattinata di oggi. L'appuntamento, l'ultimo prima della pausa estiva, conclude un ciclo di ...