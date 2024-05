Calendario Mondiali judo 2024 oggi | orari 19 maggio - t - program -a, stream -ng, italiani in gara

(Di domenica 19 maggio 2024), domenica 19, prendono il via idi. Sui tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) avrà inizio l’ultimo grande evento del biennio di qualificazione olimpica verso Parigi. Nel day-1 della rassegna iridata, saranno protagoniste tre categorie di peso individuali: -48 kg e 52 kg femminili; -60 kg maschili. L’Italia calerà i suoi assi tra le donne con Assunta Scutto (-48 kg) e Odette Giuffrida (-52 kg) protagoniste. Già sicure di essere ai Giochi, le due azzurre daranno tutto quello che hanno per far vedere di che pasta sono fatte, puntando al meglio possibile. Un viatico ideale per avvicinarsi alla competizione a Cinque Cerchi. Discorso diverso per Angelo Pantano e Andrea Carlino, impegnati nei -60 kg maschili. Si vorranno acquisire punti importanti ai ...

Un ultimo torneo di grande livello prima della deadline del 23 giugno. Dopo i grandi risultati del Grand Slam di Astana, in casa Italia ci si presenta con fiducia al via dei Mondiali di Abu Dhabi di Judo (19-24 maggio). Valutando il tutto ...

Un ultimo torneo di grande livello prima della deadline del 23 giugno. Dopo i grandi risultati del Grand Slam di Astana, in casa Italia ci si presenta con fiducia al via dei Mondiali di Abu Dhabi di Judo (19-24 maggio). Valutando il tutto ...

Judo, definiti i tabelloni dei Mondiali 2024: avversari e possibile cammino degli italiani - judo, definiti i tabelloni dei mondiali 2024: avversari e possibile cammino degli italiani - Un ultimo torneo di grande livello prima della deadline del 23 giugno. Dopo i grandi risultati del Grand Slam di Astana, in casa Italia ci si presenta con ...

Napoli la fa da padrona, ai Mondiali judo andranno in cinque - Napoli la fa da padrona, ai mondiali judo andranno in cinque - L’Italia si presenterà al prestigioso appuntamento, in programma da domenica 19 a venerdì 24 maggio, con 18 azzurri, equamente suddivisi tra donne e uomini: Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida ( ...

Sicilia al IV posto in Italia per numero di “maghi” e clienti - Sicilia al IV posto in Italia per numero di “maghi” e clienti - I dati sono stati analizzati e diffusi dall'Osservatorio Antiplagio che ha pubblicato il Report sui Maghi 2024 ...