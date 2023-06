E’ morto Iron Sheik | il cattivo del wrestling e avversario di Hulk Hogan

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 7 giugno 2023) (Adnkronos) – E’The, addio al ‘nemico’ storico dineldegli anni ’80. Hossein Khosrow Ali Vaziri, wrestler di origine iraniana, èall’età di 81 anni. Lo ‘sceicco di ferro’ per anni è stato uno dei personaggi di spicco della Wwf, la federazione da cui è nata l’attuale Wwe, conquistando anche il titolo di campione del mondo. The, in un quadro internazionale caratterizzato dai rapporti tesi tra Usa e Iran, rappresentava uno dei ‘cattivi’ dello show che lo contrapponeva spesso a. I due si affrontarono in particolare all’inizio del 1984 al Madison Square Garden di New York:si impose davanti a 20mila spettatori ...