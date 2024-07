C sinistra | Magi ‘da liberali costruiamo alternativa a Meloni a partire da riforme’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – ?Tante cose ci dividono dall?Anpi e da alcuni partiti che erano su quel palco. Io sono stato il primo con un ruolo istituzionale ad andare in Ucraina a marzo 2022?. Ma ?l’invito che faccio è di sfuggire dal rischio di essere i più ideologici di tutti, mentre idovrebbero ambire a condizionare gli schieramenti. In economia non abbiamo le posizioni di Avs, e sulla giustizia molte cose ci dividono dal Pd. Ma proviamo a parlarci per vedere se ci sono le condizioni per costruire un?credibile a questa maggioranza corporativa e anti-europea. Manca ancora qualche anno alle elezioni, credo sia la cosa giusta da fare?. Così Riccardo, deputato e segretario di Più Europa, in una intervista a Il Foglio sulla partecipazione alla festa dell’Anpi a Bologna.