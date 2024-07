Busitalia Campania nasce ‘Salerno Airlink’ | tutte le info

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAl via, da giovedì 11 luglio, Salerno Airlink, il nuovo servizio di, società del Polo Passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che collega, in maniera veloce, diretta e sicura, la Stazione ferroviaria di Salerno con l’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi. ORARI E FREQUENZA DEL SERVIZIO – Salerno Airlink sarà operativo con 26 corse settimanali, dalle ore 6 alle ore 20 circa, in giorni e orari differenziati, adattandosi alla programmazione dei voli e offrendo un’opzione di trasporto efficiente e affidabile per i passeggeri. Il tempo di percorrenza è di 40 minuti. TARIFFE E MODALITÀ DI ACQUISTO – Il biglietto ha un costo di € 5,00 per i viaggiatori dai 6 anni in su, includendo il trasporto di un bagaglio di dimensioni massime 55x40x20 cm.