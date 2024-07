Banche | nasce ‘Prompt Banking’ guidata da AI benefici fino al 14% risultato operativo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Milano, 3 lug. (Adnkronos) – Presentato oggi, in occasione della decima edizione dell?Accenture Banking Conference, il modello ?Prompt Banking?, una nuova concezione di banca che integra l’intelligenza artificiale su larga scala. L?appuntamento annuale è stato trasmesso per la prima volta in diretta televisiva da Sky, dando così anche al grande pubblico l?opportunità di ascoltare il dibattito tra Ceo e top manager delle principali istituzioni finanziarie, oltre a esperti del mondo bancario e tecnologico, che si sono confrontati sul futuro del settore insieme a Mauro Macchi, Presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia, prossimo Ceo Europa Medio Oriente e Africa della multinazionale, e Massimiliano Colangelo, Responsabile Financial Services di Accenture Italia.