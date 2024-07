Copa America Colombia e Brasile accedono ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Santa Clara (Stati Uniti), 3 luglio 2024 – Sonoa completare, dopo le ultime gare del girone D, il quadro deididella. È infatti bastato un pareggio per 1-1 a “Cafeteros” e “Seleçao” per entrare a braccetto tra le prime otto squadre della competizione, con i verdeoro che hanno chiuso al secondo posto il Gruppo D pescando l’Uruguay in un accoppiamento di ferro aidi. A partire forte, al Levis’ Stadium di Santa Clara, sono stati i “Cafeteros” che, dopo appena 8’, hanno sfiorato il vantaggio con il calcio di punizione di James Rodriguez finito sulla traversa. La reazione brasiliana è stata però piuttosto veemente ed efficace, perché al 12’ i verdeoro sono riusciti a sbloccare il match grazie alla pennellata, sempre su calcio piazzato, di Raphinha.