Olimpiadi Parigi 2024 | tutti gli italiani qualificati sport per sport

Il conto alla rovescia per le Olimpiadi di Parigi 2024 è già cominciato. Sono infatti partite le qualificazioni olimpiche che assegnano i pass a cinque cerchi per gli atleti italiani. Ecco l'elenco completo degli azzurri e delle azzurre qualificati per l'evento più atteso del quadriennio. IL PROGRAMMA DELLE GARE GIORNO PER GIORNO IL CALENDARIO DELLE QUALIFICAZIONI OLIMPICHE IL REGOLAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI OLIMPICHE IPER LEDIATLETICA – 38 carte olimpicheMaratona femminile (2 carte olimpiche) – SOFIA YAREMCHUK, GIOVANNA EPISMaratona maschile (1 carta olimpica) – YEMANEBERHAN CRIPPA Salto in alto maschile (1 carta olimpica) – GIANMARCO TAMBERIMarcia maschile (2 carte olimpiche) – MASSIMO STANO, FRANCESCO FORTUNATOMarcia femminile (3 carte olimpiche) – ANTONELLA PALMISANO, ELEONORA GIORGI, VALENTINA TRAPLETTIMarcia staffetta mista (2 carte olimpiche) Staffetta 4X100 uomini (4 carte olimpiche) Staffetta 4X400 donne (3 carte olimpiche) Staffetta 4X400 uomini (4 carte olimpiche) Staffetta 4X100 donne (3 carte olimpiche) 100 metri maschili (2 carte olimpiche) – MARCELL JACOBS, CHITURU ALI 100 metri femminili (1 carta olimpica) – ZAYNAB DOSSO 110 metri ostacoli maschili (1 carta olimpica) – LORENZO SIMONELLI 400 metri ostacoli maschili (1 carta olimpica) – ALESSANDRO SIBILIO 400 metri ostacoli femminili (1 carta olimpica) – AYOMIDE FOLORUNSO 800 metri maschili (1 carta olimpica) – CATALIN TECUCEANU Salto in lungo maschile (1 carta olimpica) – MATTIA FURLANI Salto in lungo femminile (1 carta olimpica) – LARISSA IAPICHINO Salto triplo maschile (1 carta olimpica) – ANDY DIAZ Getto del peso maschile (2 carte olimpiche) – LEONARDO FABBRI, ZANE WEIR5000 metri femminili (1 carta olimpica) – NADIA BATTOCLETTI ARRAMPICATAIVA – 4 carte olimpiche Speed maschile (1 carta olimpica) – MATTEO ZURLONISpeed femminile (1 carta olimpica) – BEATRICE COLLI Boulder e lead femminile (2 carte olimpiche) – LAURA ROGORA, CAMILLA MORONI BADMINTON – 1 carta olimpica Singolare maschile (1 carta olimpica) – GIOVANNI TOTI BASKET FEMMINILE – ITALIA NON QUALIFICATA BASKET 3×3 FEMMINILE – ITALIA NON QUALIFICATA BEACH VOLLEY (6 carte olimpiche)Torneo maschile (4 carte olimpiche) – PAOLO NICOLAI, SAMUELE COTTAFAVA, ALEX RANGHIERI, ADRIAN CARAMBULATorneo femminile (2 carte olimpiche) – VALENTINA GOTTARDI, MARTA MENEGATTI BOXE – 8 carte olimpiche 80 kg maschile (1 carta olimpica) – SALVATORE CAVALLARO92 kg maschile (1 carta olimpica) – AZIZ ABBES MOUHIIDINE 50kg femminile (1 carta olimpica) – GIORDANA SORRENTINO57 kg femminile (1 carta olimpica) – IRMA TESTA+92 kg maschile (1 carta olimpica) – DIEGO LENZI54 kg femminile (1 carta olimpica) – SIRINE CHARAABI60 kg femminile (1 carta olimpica) – ALESSIA MESIANO66 kg femminile (1 carta olimpica) – ANGELA CARINI BREAKING – 1 carta olimpica Individuale (1 carta olimpica) – ANTILAI SANDRINI CALCIO MASCHILE – ITALIA NON QUALIFICATA CALCIO FEMMINILE – ITALIA NON QUALIFICATA CANOA SLALOM – 4 carte olimpiche C1 femminile (1 carta olimpica) – MARTA BERTONCELLI C1 maschile (1 carta olimpica) – RAFFAELLO IVALDI K1 femminile (1 carta olimpica) – STEFANIE HORN K1 maschile (1 carta olimpica) – GIOVANNI DE GENNARO CANOA VELOCITA’ – 3 carte olimpiche C2 500 maschile (2 carte olimpiche) – GABRIELE CASADEI, CARLO TACCHINI C1 1000 maschile (1 carta olimpica) – NICOLAE CRACIUN CANOTTAGGIO – 37 carte olimpiche Doppio pesi leggeri maschile (2 carte olimpiche) – GABRIEL SOARES, STEFANO OPPO Doppio maschile (2 carte olimpiche) – MATTEO SARTORI, LUCA RAMBALDI Doppio femminile (2 carte olimpiche) – STEFANIA GOBBI, CLARA GUERRA Due senza maschile (2 carte olimpiche) – GIOVANNI CODATO, DAVIDE COMINI Quattro di coppia maschile (4 carte olimpiche+1 riserva) – GIACOMO GENTILI, LUCA CHIUMENTO, ANDREA PANIZZA, NICOLO’ CARUCCI + RISERVA Quattro senza maschile (4 carte olimpiche+1 riserva) – NICHOLAS KOHL, GIUSEPPE VICINO, GIOVANNI ABAGNALE, MATTEO LODO + RISERVA Otto maschile (9 carte olimpiche+1 riserva) – VINCENZO ABBAGNALE, LEONARDO PIETRA CAPRINA, GENNARO DI MAURO, DAVIDE VERITA’, SALVATORE MONFRECOLA, EMANUELE GAETANI LISEO, JACOPO FRIGERIO, MATTEO DELLA VALLE, ALESSANDRA FAELLA + RISERVA Otto femminile (9 carte olimpiche+1 riserva) – VERONICA BUMBACA, ELISA MONDELLI, SILVIA TERRAZZI, ALICE CODATO, AISHA ROCEK, ALICE GNATTA, LINDA DE FILIPPIS, GIORGIA PELACCHI, EMANUELE CAPPONI + RISERVA CICLISMO – 20 carte olimpiche Prova in linea su strada maschile (3 carte olimpiche) Prova in linea su strada femminile (4 carte olimpiche) Su pista – maschile (4 carte olimpiche + 1 riserva) Su pista – femminile (6 carte olimpiche + 1 riserva) BMX racing maschile (1 carta olimpica) EQUITAZIONE – 4 carte olimpicheConcorso completo (3 carte olimpiche) Salto ostacoli individuale (1 carta olimpica) GINNASTICA ARTISTICA – 10 carte olimpiche Gara a squadre maschile (5 carte olimpiche) Gara a squadre femminile (5 carte olimpiche) GINNASTICA RITMICA – 7 carte olimpiche All-around individuale (2 carte olimpiche) All-around a squadre (5 carte olimpiche) GOLF – 3 carte olimpicheTorneo maschile (2 carte olimpiche) – MATTEO MANASSERO E GUIDO MIGLIOZZITorneo femminile (1 carta olimpica) – ALESSANDRA FANALI HOCKEY SU PRATO MASCHILE – ITALIA NON QUALIFICATA HOCKEY SU PRATO FEMMINILE – ITALIA NON QUALIFICATA JUDO – 13 carte olimpiche-48 kg femminile (1 carta olimpica) – ASSUNTA SCUTTO -52 kg femminile (1 carta olimpica) – ODETTE GIUFFRIDA -57 kg femminile (1 carta olimpica) – VERONICA TONIOLO-60kg maschile (1 carta olimpica) – ANDREA CARLINO– 63 kg femminile (1 carta olimpica) – SAVITA RUSSO-66 kg maschile (1 carta olimpica) – MATTEO PIRAS-70kg femminile (1 carta olimpica) – KIM POLLING -78 kg femminile (1 carta olimpica) – ALICE BELLANDI -73 kg maschile (1 carta olimpica) – MANUEL LOMBARDO+78 kg femminile (1 carta olimpica) – ASYA TAVANO-81kg maschile (1 carta olimpica) – ANTONIO ESPOSITO -90 kg maschile (1 carta olimpica) – CHRISTIAN PARLATI-100 kg maschile (1 carta olimpica) – GENNARO PIRELLI LOTTA – 1 carta olimpica57 kg femminile (1 carta olimpica) – AURORA RUSSO 74 kg maschile (1 carta olimpica) – FRANK CHAMIZO NUOTO – 45 carte olimpiche1500 metri stile libero maschile (1 carta olimpica) – GREGORIO PALTRINIERI1500 metri stile libero femminile (1 cart1 olimpic1) – SIMONA QUADARELLA200 metri misti maschile (1 carta olimpica) – ALBERTO RAZZETTI100 metri dorso maschile (1 carta olimpica) – THOMAS CECCON100 metri rana femminile (2 carte olimpiche) – BENEDETTA PILATO, LISA ANGIOLINI 400 metri misti maschile (1 carta olimpica) – ALBERTO RAZZETTI100 metri stile libero maschile (2 carte olimpiche) – ALESSANDRO MIRESSI, LEONARDO DEPLANO100 metri rana maschile (1 carta olimpica) – NICOLO’ MARTINENGHI200 metri farfalla maschile (1 carta olimpica) – ALBERTO RAZZETTI50 metri stile libero maschile (2 carte olimpiche) – LORENZO ZAZZERI, LEONARDO DEPLANO800 metri stile libero maschile (1 carta olimpica) – GREGORIO PALTRINIERI 800 metri stile libero femminile (1 carta olimpica) – SIMONA QUADARELLA400 metri misti femminile (1 carta olimpica) – SARA FRANCESCHI50 metri stile libero femminile (1 carta olimpica) – SARA CURTIS200 metri stile libero maschile (1 carta olimpica) – ALESSANDRO RAGAINIStaffetta 4×100 mista mista (4 carte olimpiche) Staffetta 4×100 stile libero maschile (4 carte olimpiche): LEONARDO DEPLANO, MANUEL FRIGO Staffetta 4×100 stile libero femminile (4 carte olimpiche) Staffetta 4×200 stile libero maschile (4 carte olimpiche): FILIPPO MEGLI Staffetta 4×200 stile libero femminile (4 carte olimpiche) Staffetta 4X100 mista uomini (4 carte olimpiche) Staffetta 4X100 mista donne (4 carte olimpiche) Altri convocati (assegnazione carta olimpica da definire): MATILDE BIAGIOTTI, COSTANZA COCCONCELLI, GIULIA D’INNOCENZO, FRANCESCA FANGIO, EMMA VIRGINIA MENICUCCI, SOFIA MORINI, MARGHERITA PANZIERA, GIULIA RAMATELLI, VIOLA SCOTTO DI CARLO, GINEVRA TADDEUCCI, CHIARA TARANTINO, GIACOMO CARINI, GIOVANNI CASERTA, PAOLO CONTE BONIN, CARLOS D’AMBROSIO, LUCA DE TULLIO, MARCO DE TULLIO, MATTEO LAMBERTI, MICHELE LAMBERTI, MATTEO RESTIVO, LUDOVICO BLU ART VIBERTI, LORENZO ZAZZERI NUOTO ARTISTICO – 9 carte olimpiche Gara a squadre e duetto (9 carte olimpiche): LINDA CERRUTI, MARTA IACOACCI, SOFIA MASTROIANNI, ENRICA PICCOLI, SUSANNA PEDOTTI, LUCREZIA RUGGIERO, ISOTTAELLI, GIULIA VERNICE, FRANCESCA ZUNINO NUOTO DI FONDO – 4 carte olimpiche10km femminile (2 carte olimpiche) – GIULIA GABBRIELLESCHI, GINEVRA TADDEUCCI 10km maschile (2 carte olimpiche) – GREGORIO PALTRINIERI, DOMENICO ACERENZA PALLANUOTO – 24 carte olimpiche Squadra maschile (12 carte olimpiche) Squadra femminile (12 carte olimpiche) PENTATHLON MODERNO – 4 carte olimpiche Gara femminile (2 carte olimpiche) – ELENA MICHELI, ALICE SOTEROGara maschile (2 carte olimpiche) – GIORGIO MALAN, MATTEO CICINELLI SCHERMA – 24 carte olimpiche Fioretto femminile a squadre (4 carte olimpiche): ARIANNA ERRIGO, MARTINA FAVARETTO, ALICE VOLPI, FRANCESCA PALUMBO Fioretto maschile a squadre (4 carte olimpiche): GUILLAUME BIANCHI, FILIPPO MACCHI, TOMMASO MARINI, ALESSIO FOCONI Spada maschile a squadre (4 carte olimpiche): DAVIDE DI VEROLI, ANDREA SANTARELLI, FEDERICO VISMARA, GABRIELE CIMINI Spada femminile a squadre (4 carte olimpiche): ROSSELLA FIAMINGO, GIULIA RIZZI, ALBERTA SANTUCCIO, MARA NAVARRIA Sciabola femminile a squadre (4 carte olimpiche): MICHELA BATTISTON, MARTINA CRISCIO, CHIARA MORMILE, IRENE VECCHI Sciabola maschile a squadre (4 carte olimpiche): LUCA CURATOLI, LUIGI SAMELE, MICHELE GALLO, PIETRO TORRE SKATEBOARDING – 2 carte olimpiche Park maschile (2 carte olimpiche) – ALEX SORGENTE, ALESSANDRO MAZZARA SOLLEVAMENTO PESI – 3 carta olimpiche -61kg maschile (1 carta olimpica) – SERGIO MASSIDDA-89kg maschile (1 carta olimpica) – NINO PIZZOLATO-59kg femminile (1 carta olimpica) – LUCREZIA MAGISTRIS SURF – 1 carta olimpica Gara maschile (1 carta olimpica) – LEONARDO FIORAVANTI TAEKWONDO – 3 carte olimpiche -80 kg maschile (1 carta olimpica): SIMONE ALESSIO -58 kg maschile (1 carta olimpica): VITO DELL’AQUILA -49 kg femminile (1 carta olimpica): ELISABETTA MATONTI TENNIS – 15 carte olimpiche Singolare maschile (4 carte olimpiche): JANNIK SINNER, LORENZO MUSETTI, MATTEO ARNALDI, LUCIANO DARDERI Singolare femminile (3 carte olimpiche): JASMINE PAOLINI, ELISABETTA COCCIARETTO, LUCIA BRONZETTI Doppio maschile (4 carte olimpiche): SIMONE BOLELLI/ANDREA VAVASSORI, LORENZO MUSETTI/JANNIK SINNERDoppio femminile (4 carte olimpiche): SARA ERRANI/JASMINE PAOLINI, ELISABETTA COCCIARETTO/LUCIA BRONZETTI TENNISTAVOLO – 2 carte olimpiche Singolare femminile (2 carte olimpiche): GIORGIA PICCOLIN, DEBORA VIVARELLI TIRO A SEGNO – 7 carte olimpiche Carabina 10 metri maschile (2 carte olimpiche) Carabina 3 posizioni femminile (1 carta olimpica): BARBARA GAMBARO Pistola 10 metri maschile (2 carte olimpiche) Pistola 25 metri maschile (2 carte olimpiche): MASSIMO SPINELLA TIRO A VOLO – 8 carte olimpicheTrap femminile (2 carte olimpiche): SILVANA STANCO, JESSICA ROSSI Trap maschile (2 carte olimpiche): MAURO DE FILIPPIS, GIOVANNI PELLIELO Skeet maschile (2 carte olimpiche): GABRIELE ROSSETTI, TAMMARO CASSANDRO Skeet femminile (2 carte olimpiche): DIANA BACOSI, MARTINA BARTOLOMEI TIRO CON L’ARCO – 4 carte olimpica Ricurvo femminile (1 carta olimpica) Ricurvo maschile (3 carte olimpiche) TRIATHLON – 5 carte olimpiche Gara maschile (2 carte olimpiche): ALESSIO CROCIANI, GIANLUCA POZZATTI Gara femminile (3 carte olimpiche): ALICE BETTO, BIANCA SEREGNI, VERENA STEINHAUSER Staffetta mista TUFFI – 10 carte olimpiche Trampolino 3 metri femminile (2 carte olimpiche) – ELENA BERTOCCHI, CHIARA PELLACANI Trampolino 3 metri femminile Sincro (1 carta olimpica) – ELENA BERTOCCHI/CHIARA PELLACANI Trampolino 3 metri maschile Sincro (1 carta olimpica) – LORENZO MARSAGLIA/GIOVANNI TOCCI Trampolino 3 metri maschile (2 carte olimpiche) – LORENZO MARSAGLIA, GIOVANNI TOCCI Piattaforma 10 metri femminili (2 carte olimpiche) – MAIA BIGINELLI, SARAH JODOIN DI MARIA Piattaforma 10 metri maschili (2 carte olimpiche) – RICCARDO GIOVANNINI, ANDREAS SARGENT LARSEN VELA – 12 carte olimpiche Nacra 17 (2 carte olimpiche) – RUGGERO TITA, CATERINA BANTI iQFOil femminile (1 carta olimpica) – MARTA MAGGETTI iQFOiL maschile (1 carta olimpica) – NICOLO’ RENNA Kite femminile (1 carta olimpica) – MAGGIE PESCETTO Kite maschie (1 carta olimpica) – RICCARDO PIANOSI ILCA 6 (1 carta olimpica) – CHIARA BENINI FLORIANI ILCA 7 (1 carta olimpica) – LORENZO BRANDO CHIAVARINI 49erFX femminile (2 carte olimpiche) – JANA GERMANI, GIORGIA BERTUZZI470 misto (2 carte olimpiche) – ELENA BERTO, BRUNO FESTA VOLLEY – 26 carte olimpiche Squadra maschile (13 carte olimpiche) Squadra femminile (13 carte olimpiche)gliperFace.