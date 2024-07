Israeleattacco con coltello Due feriti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 13.00 Due persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco con un, in un centro commerciale israeliano, a Karmiel, in Galilea. L'assalitore è stato ucciso. Secondo il capo della polizia, sarebbe stato uno dei duea sparargli e a "neutralizzarlo". Sempre la polizia riferisce che il terrorista è arrivato a piedi al centro commerciale. L'identità dell'accoltellatore non è stata resa nota.