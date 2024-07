Campionati italiani atletica | tutte le medaglie toscane

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 3 luglio 2024)le, atleti toscani in primo piano agli assoluti dileggera a La Spezia a un mese dall’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi. Con il titolo italiano del recordman del peso Leo Fabbri, oro con 21.11 e della pisana Anna Bongiorni, oro nei 200 metri con 23?10 primato personale, c’è il titolo italiano per Elisa Naldi, lungo, 6.21, e Idea Pieroni, alto, 1.88, entrambeVirtus Lucca. E per Sara Chiaratti, eptathlon,Libertas Unicusano Livorno, con il personale di 5.587 punti.le. Nella foto Idea PieroniCampione italiano il livornese Alessio Mannucci, CS Aeronautica Militare, con 64.07 nel disco.