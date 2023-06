Milan e Inter | il PSG accelera per Thuram

...Capital Partners founder and AC's owner Gerry Cardinale (C) talks with former ACplayer Paolo Maldini (R) prior to the Italian Serie A football match between ACandat ...... dal 4 - 0 di Udine al 2 - 0 dell'all'Olimpico. Con 5 espulsioni è stato anche il più severo ... uscito bene soprattutto dal big match tra Napoli eal San Paolo. Cosso 5 Solo 5 partite in ......all'Empoli vale a Sarri la seconda posizione davanti all', Inzaghi chiude con l'1 - 0 sul Toro ed ora testa totalmente alla finale di sabato 10 giugno. Ultimo piazzamento Champions per il, ...

Una stagione storica: il record (negativo) di Inter, Milan e Juve Calciomercato.com

"Non paragono questa finale a quelle che ho vinto con il Barcellona, a quelle da calciatore, a quella persa contro il Milan di Capello o contro il Chelsea. Ci sono tanti campionati che ...Soccer great and club legend Paolo Maldini has left his role as AC Milan technical director due to differences with the club's management over the project for the coming season, the Milanese club offi ...