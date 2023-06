A cosa serviva la diga di Kakhovka e il rischio nucleare che non c’è per due motivi

(Di martedì 6 giugno 2023) Di nuovo. Per la seconda volta i russi hanno fatto esplodere lasul Dnipro e hanno allagato l’Ucraina nel tentativo di ritardare una ritirata. Come era avvenuto nell’agosto del 1941, e fu una strage: chi dice 20 mila morti, chi 40 mila, chi più di 100 mila annegati. Ma lì non era la Federazione russa di Vladimir Putin; quella era l’Urss di Iosif Stalin. Lafatta esplodere quel sabato 23 agosto 1941 non era ladi Nova, realizzata negli anni 50, bensì la colossaledi Zaporizhzhia, superba realizzazione del socialismo stalinista e della generosità tecnologica statunitense, l’opera dell’ingegno umano scolpita sulla pellicola in bianco e nero dal regista Dziga Vertov nel film “Tre canti su Lenin”, che nel 1934 non si chiamavano ancora docufilm. Ladi Nova ...

Come era avvenuto nell'agosto del 1941, per la seconda volta i russi hanno fatto esplodere una struttura sul Dnipro e hanno allagato l'Ucraina nel tentativo di ritardare una ritirata. Dall'Urss di Sta