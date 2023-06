LIVE Fognini-Ofner | 7-5 | 3-6 | 5-7 | 6-1 Roland Garros 2023 in DIRETTA | si va al quinto set

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-NORRIE LADI SONEGO-RUBLEV 6-1 Gioco e quarto set: con un altro errore di drittomette la parola fine su questo parziale. Seconda 40-A Altra smorzata giocata da, ma questa voltaci arriva bene e chiude con il recupero. 40-40 Colpisce male con il dritto dal centro del campo l’austriaco, con la palla che termina sia lunga che larga. A-40 Palla corta in salto non perfetta ma vincente giocata da. 40-40 Ottima smorzata dell’austriaco che poi fa ottima guardia a rete. 30-40 Si impenna il rovescio dicon la palla che termina di molto lunga. 30-30 Fantastica smorzata di ...

- OFNER 7 - 5 3 - 6 4 - 4SONEGO - RUBLEV 5 - 7 0 - 6 6 - 3 7 - 6 6 - 3in campo contro l'austriaco Ofner 14:40 - Il russo recupera il break nel quarto set, 4 - 3 per lui 14:25 - Lorenzo Sonego che era stato sotto di 2 set, ha vinto il terzo ed è avanti di un ...Il secondo incontro in programma è quello di Fabioin campo l'austriaco Ofner. Musetti giocherà contro ...

La diretta scritta di venerdì 2 giugno: in campo Sonego, Musetti e Fognini per centrare gli ottavi di finale ...Tre italiani impegnati a Parigi per il terzo turno. In campo Sonego sul Lenglen contro il n. 7 al mondo Rublev e Fognini sul campo 14 con l'austriaco Ofner. Più tardi Musetti contro Norrie. Il Roland ...