Per Orsato a Parigi una notte storica | ecco il gesto particolare per l’ultima in Champions League

(Di venerdì 10 maggio 2024) Una partita diversa dalle altre che ha confermato l’indiscussa classe e bravura dell’arbitro italiano, ma che ha sancito anche la fine della sua carriera in campo europeo Una carriera straordinaria che sta volgendo al termine dopo 18 anni trascorsi sui campi della serie A e poi dal 2010 in tutta Europa. Danieleè da anni il miglior fischietto italiano e tra i migliori al mondo e a 47 anni è arrivato alla sua ultima stagione da professionista dopo oltre seicento direzioni di gara sempre impeccabili. Sarà, insieme a Guida, uno dei due arbitri selezionati per dirigere alcune gare del prossimo campionato d’Europa che si svolgerà in Germania tra giugno e luglio. Il miglior arbitro italiano – Cityrumors.it Ansa foto Una carriera lunghissima per l’arbitro veneto che si è tolto la soddisfazione anche di dirigere una finale di Champion, quella ...

