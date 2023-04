(Di sabato 1 aprile 2023), 1 apr. (Adnkronos) - “Le azioni cosiddette di 'protesta' deglivisti diche imbrattando i musei e opere d'arte credono di difendere l'ambiente ci hanno davvero stancati. Le loro azioni, come quella di oggi alla 'barcaccia' di Piazza di Spagna, sono riprovevoli e da condannare. Veri e propriche offendono il patrimonio culturale italiano. Non sono semplicidimostrativi perché i loro costi ricadono sulla collettività. Bisogna mettere fine a queste azioni offensive”. Lo dice il deputatono di Fratelli d'Italia Luca

Roma: Sbardella (Fdi), 'da Ultima generazione atti vandalici' Il Tirreno

