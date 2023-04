ROH | Nigel McGuinness torna al tavolo di commento durante Supercard of Honor | ma non ha firmato alcun contratto

(Di sabato 1 aprile 2023) Una piacevole sorpresa ha aperto ROHofieri notte:ha fatto il suo ritorno aldiper il PPV. Nonostante si ipotizzasse un suo ritorno a tempo pieno, il boss ROH Tony Khan ha smentito questa possibilità, lasciando aperta però la porta per l’ormai ex commentatore di NXT e NXT UK. “Sono un suo grande fan, la porta per lui è sempre aperta” “La porta per lui è sempre aperta – esordisce Khan – l’ho voluto fortemente, sono un suo grande fan. Sia da commentatore che da wrestler, è stato un onore passare del tempo con lui. Non avevo mai avuto questa opportunità prima d’ora. Spero di poter lavorare con lui in futuro”. “E’ stato un pilastro della ROH, si può solo rispettare il passato di questa promotion” In secondo luogo, Khan ...

Long-time ROH fans were thrilled to hear the familiar voice of Nigel McGuiness on commentary for Friday's Supercard Of Honor. While it was earlier assumed that McGuiness had signe ...Claudio Castagnoli retained his ROH World Title in the main event, defeating Eddie Kingston. #EddieKingston WILL NOT QUIT! #ROHSupercardOfHonor is LIVE on PPV! Order #ROHSuperCard NOW! --: ...