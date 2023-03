Un Passo dal cielo è tratto da una storia realmente accaduta?

(Di giovedì 30 marzo 2023) Oggi, in prima serata su Rai 1, inizierà “Undal7?, ultima stagione dell’amatissima fiction iniziata ben 12 anni fa (il protagonista è stato per tre stagioni Terence Hill alias Pietro Thiene) e ambientata ai piedi delle Dolomiti tra l’Alto Adige e il Veneto. Non ci sarà più il personaggio di Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti, ma i protagonisti saranno i fratelli poliziotti Manuela (soprattutto) e Vincenzo Nappi. Sono interpretati dall’ex Miss Italia Giusy Buscemi e da Enrico Ianniello, che è anche regista della serie TV. Rivedremo pure Huber (Gianmarco Pozzoli), Carolina (Serena Iansiti, appena vista nei panni della Contessa Livia ne “Il Commissario Ricciardi 2”) ed Eva (Rocio Muñoz Morales). Nuovi personaggi saranno Nathan o “l’Uomo degli Orsi” (interpretato da Marco Rossetti, visto tra gennaio e febbraio in “Black Out – ...

Da giovedì 30 marzo, in onda su Rai1 Un passo dal cielo 7. Vincenzo Nappi, interpretato da Enrico Ianniello, sarà impegnato in nuove indagini, nell'incantevole scenario delle Dolomiti e delle Colline ...